Az üzemanyaghiány már a mentők munkáját is veszélyeztette Nápolyban

Az olaszországi üzemanyaghiány miatt Nápoly környékén a mentők üzemanyag-ellátása is veszélybe került. A magas dízelárak miatti kamionossztrájk nyomán üres bolti polcok fogadták a vásárlókat, a dél-olaszországi repülőterek közül pedig többnél akadozott a tankolás. Az október 27-i római gazdatüntetés résztvevői a megélhetési költségek és az uniós politika ellen tiltakoztak. Előzmény: a HírTV korábbi beszámolója.

Olaszországi üzemanyaghiány: a betegellátás is megsínylette

Az útlezárások miatt Campaniában az orvosok munkába jutása és a mentőautók közlekedése is nehezebbé vált. Calabriában két repülőtéren jelentettek repülőgép-üzemanyaggal kapcsolatos hiányt, míg Pugliában korábban más tiltakozások miatt akadozott az ellátás. A kormány támogatásokat jelentett be, több helyen feloldották a blokádokat, az utánpótlás azonban csak fokozatosan állt helyre. Rómában kedden gazdák és fuvarozók követeltek további intézkedéseket. A Reuters helyzetértékelése.