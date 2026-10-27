Kamaszoknak szóló LMBTQ-képregényt mutattak be a Fasori Evangélikus Gyülekezetben

Svédországból importált, kamaszok számára homoszexualitást népszerűsítő képregényt mutattak be egy fasori gyülekezeti teremben. A Mozaik Közösség nevű LMBTQ-szervezet a Fasori Evangélikus Gyülekezettel közösen szervezte meg a könyvbemutatót, ahol egy evangélikus lelkész is beszédet mondott. A Citizengo kampányigazgatója szerint az ember ellenes ideológiák terjesztése elfogadhatatlan, akár iskolákban, akár azok falain kívül történik.

Teleki Béla emlékeztetett: Nem ez az első eset. Néhány nappal azután, hogy az LMBTQ tartalmak népszerűsítésének tilalma kikerült a gyermekvédelmi törtvényből, az intézményeket elárasztották az érzékenyítő foglalkozások.