Több százezer kétgyermekes anyát érinthet az szja-mentesség bővítésének elmaradása

Az anyák szja-mentessége új korlátozásokat kapna. Palóc André szerint 420–460 ezer nő maradna ki a korábban tervezett bővítésből, köztük a 40 év feletti kétgyermekes anyák. A 2027-es költségvetés ügyében Takács Péter az egészségügyi béremelés mértékét is kifogásolja: a korábban szükségesnek nevezett 20–25 százalék helyett 15 százalékos átlagemelést terveznek. Előzmény: a HírTV költségvetési beszámolója.

Anyák szja-mentessége: az ígéret és a megélhetés találkozása

A kormány egy fiatal házaspár évi közel másfél milliós többletével példálózik. A korábbi törvény azonban 2027-től az 50 év alatti, majd fokozatosan valamennyi jogosult kétgyermekes anyára kiterjesztette volna az adómentességet. Ez a menetrend most megváltozna. A kabinet pénzügyi fedezetre hivatkozik, és más családtámogatások növelését ígéri. A kérdés ezért nemcsak az, ki kap többet jövőre, hanem az is, ki nem kapja meg a korábban törvénybe írt kedvezményt. A 2025. évi XIV. törvény.