Nyilvánosságra kerültek Ruszin-Szendi szolgálati villájának szerződései

Ruszin-Szendi szolgálati villája újabb közpénzügyi vitát váltott ki. A 24.hu által megszerzett 19 építési szerződés szerint a HM EI Zrt. mintegy 650 millió forint értékben fejeztetett be egy majdnem kész házat. A dunakeszi luxusvilla egyik tételénél 300 ezres órabér adódhatott. A közpénzből finanszírozott felújítás mellett korábban a fürdőruhák, berendezési tárgyak és egyéb beszerzések is vitát váltottak ki. Előzmény: a HírTV korábbi riportja.

Ruszin-Szendi szolgálati villája: a szerződések a döntéshozókhoz vezetnek

A megbízásokat a honvédelmi cég vezetői írták alá, az akkori tulajdonosi jogokat pedig Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter gyakorolta. A megszerzett szerződések nem bizonyítják Ruszin-Szendi személyes részvételét a kivitelezési döntésekben. Az ingatlant mindössze négy hónapig használták, azóta üresen áll, fenntartása pedig továbbra is költséget jelent. A nyitott kérdés: ki döntött, ki ellenőrzött, és milyen indokok alapján fizettek ki ekkora összegeket? Az eredeti 24.hu-feltárás.