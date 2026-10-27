Mit végzett el Radnai Márk kormánybiztosként, és hogyan mérhető az eredmény?

Radnai Márk saját videójában magyarázta el a moggingolás technikáját: hogyan lehet a parlamentben gondolkodónak látszani. A parlamenti munka e sajátos bemutatása azért vet fel kérdéseket, mert a politikus kormánybiztos is. A gondolkodás látszata mellett a képviselői tiszteletdíj is érdekes: az augusztusi nyilvántartás havi bruttó közel kétmillió forintot mutat. A Közhang platform augusztusban elindult, ám a kormányzati munka eredményessége ettől még vizsgálható. A HírTV videója.

Radnai Márk: a gondolkodás látszata és a közfeladatok

A 444 által ismertetett felvételen Radnai elmondja, miként vesz fel elmélyült arckifejezést, és azt állítja, gyakran alkalmazza a parlamentben. Október elején mindössze egy felszólalását tartották nyilván. Ez önmagában nem bizonyítja, hogy nem dolgozik, ahogyan egy humoros videó sem. Kormánybiztosként ugyanakkor elemzések, szakpolitikai javaslatok és társadalmi egyeztetések szervezése tartozik a feladatai közé. Ezek konkrét eredményei joggal kérhetők számon. A kormánybiztosi feladatokat rögzítő határozat.