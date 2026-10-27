Megszűnő milliós támogatás, új lakáshitel és szokatlan parlamenti jelenetek

A Wekerle Plusz október 28-án indul, az Otthon Start új igénylései pedig lezárulnak, meghatározott esetekben 15 napos átmenettel. A közszolgálati otthontámogatás 2027-es kivezetése az idei 186 ezer igénylő után közel kétszázezer dolgozót érinthet. Az új rendszer használt ingatlanra 5 százalékos lakáshitelt kínál. A műsor harmadik témája Radnai Márk parlamenti szereplése. Előzmény: a HírTV költségvetési beszámolója.

Wekerle Plusz: új feltételek, változó támogatások

A kormány szerint az új rendszer célzottabban segíti az első otthon megszerzését. A keddi bejelentés alapján a Wekerle Plusz 18–45 éveseknek kínál legfeljebb 50 millió forintos hitelt, új lakásra 3, használtra 5 százalékos kamattal. A már megkötött Otthon Start-szerződések érvényben maradnak. A közszolgálati dolgozók támogatásának folytatásához ugyanakkor a kormány szerint nincs elegendő költségvetési fedezet. A Wekerle Plusz hivatalos feltételei.

Műsorvezető: Gajdics Ottó

Vendégek: ifj. Lomnici Zoltán, Szentesi Zöldi László, Nagy-Bato Jonatán



