Lehet Orbán Viktor az ENSZ következő főtitkára?

Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése a Wall Street Journal értesülése szerint három nagyhatalom közös kezdeményezése lehet. Vincze Emília és Szikra Levente elemzi a hírt, miközben Ruszin-Szendi Romulusz korábbi szolgálati villájának szerződéseiből 300 ezer forintos órabér is kirajzolódhat. A fasori evangélikus gimnázium azonos nemű párkapcsolatokról szóló könyvbemutatóját is megvitatják. A szünet után Szűcs Gábor érkezik: az egyszámjegyű szja és a Tisza kampányígéretei kerülnek előtérbe. Előzmény: a HírTV Napindító című műsorának elemzése.

Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése: a hírek mögötti kérdések

Egyelőre nincs hivatalos diplomáciai jelölés, és a Biztonsági Tanács valamennyi állandó tagjának álláspontja sem ismert. A szolgálati villa ügyében viszont már szerződések alapján vizsgálhatók a közpénzköltések, a felelősség megállapításához azonban további bizonyítékok szükségesek. A fasori rendezvény esetében a nyilvános könyvbemutató és a diákok oktatása nem azonos. A kampányígéreteknél pedig az eredeti vállalásokat kell összevetni a most bejelentett adótervekkel. A kormány 2027-es adóváltozásokról szóló tájékoztatója.