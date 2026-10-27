Drágább lakáshitel, elhalasztott washingtoni találkozó és parlamenti jelenet

A Wekerle Plusz váltja az Otthon Start programot: az új igénylőknél a használt lakások kamata 3-ról 5 százalékra emelkedik. A műsor ezt szatirikusan „Otthon Stopnak” nevezi. A második téma Radnai Márk és egy parlamenti jelenet, amelyhez a műsor a „fedett pályás távolbanézés” hasonlatát társítja. A harmadik Orbán Anita washingtoni útja: a washingtoni találkozó halasztása miatt a keddi egyeztetés elmaradt, Marco Rubio ugyanis Donald Trumpot kíséri Texasba. Előzmény: a HírTV korábbi gazdasági beszámolója.

Wekerle Plusz: lakáshitel, parlamenti jelenet és diplomácia

Az új lakásoknál megmarad a 3 százalékos kamat, a használtaknál viszont magasabb törlesztőrészlettel kell számolni. A már megkötött Otthon Start-szerződések érvényben maradnak. Radnai Márk szereplésének szatirikus értékelése külön műsortéma. Orbán Anita találkozóját pedig nem törölték: a magyar külügy közlése szerint amerikai kérésre a hét második felére halasztották. Az amerikai külügyminisztérium keddi programja.