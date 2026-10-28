Lélegzetelállító kiállítással tisztelegnek a Queen frontembere előtt

Vannak előadók, akiknek a dalait évtizedekkel később is kívülről fújjuk, és vannak, akiknek már a színpadi megjelenése is összetéveszthetetlen. Freddie Mercury mindkét szempontból a rocktörténet egyik legnagyobb alakja. A Queen legendás frontembere idén lenne 80 éves, és egy londoni múzeum különleges kiállítással idézi fel páratlan életművét és ikonikus színpadi stílusát.

Egy világsztár, aki megtöltötte a világ legnagyobb stadionjait, és egyetlen magyar dallal egy egész ország szívébe belopta magát. Freddie Mercury, a Queen legendás frontembere idén lenne 80 éves. Különleges hangja, extravagáns megjelenése és utánozhatatlan színpadi jelenléte máig milliókat varázsol el. Londonban most ikonikus fellépőruháival idézik fel az emlékét.

A londoni Victoria and Albert Múzeumban a látogatók most egészen közelről láthatják azokat a ruhákat, amelyek Freddie Mercury színpadi megjelenését legalább annyira meghatározták, mint a hangja és a dalai. A hetvenes és nyolcvanas évek ikonikus darabjait nem egyszerűen egymás mellé helyezték: a múzeum különböző művészeti gyűjteményeiben, festmények és történelmi alkotások között kaptak helyet.

A kiállított darabok között korai koncertöltözékek, a Bohemian Rhapsody korszakából ismert jelmezek és videoklipjeiben viselt ruhák is szerepelnek. Az egyik leglátványosabb darab a korona és a köpeny, amelyet Mercury az 1986-os turnéján viselte.