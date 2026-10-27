Kiemelt videók
undefined

Sorsdöntő választás Izraelben: Netanjahu hatalma is veszélybe kerülhet

Hat év alatt hatodszor járulnak urnákhoz a szavazók.

  • Hírek
  • 38 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Megkezdődött a választás Izraelben, ahol hat év alatt hatodszor járulnak urnákhoz a szavazók. A voksolás különös jelentőséggel bír, hiszen a 2023. október 7-i Hamász-támadás és az azt követő gázai háború óta most először döntenek az ország jövőjéről. 

Benjamin Netanjahu miniszterelnök és kihívója, Gadi Eisenkot között szoros versenyt jeleznek a felmérések. Míg Netanjahu Izrael jövőjéért mozgósít, Eisenkot a Hamász katonai és kormányzati hatalmának felszámolását ígéri.

 

Továbbiak a témában