Bangó Sándor ügye: akár öt év is járhat a bizonyított hamis vádért

Bangó Sándor vallomása alapján a Juhász Péter Pál elleni eljárás egyik részét megszüntették a Szőlő utcai ügy részeként. Pócs János szerint felépített álhírről volt szó, és Magyar Péterék is számíthattak a döntésre. A kérdés: mikor valósulhat meg hamis vád, és milyen következménye lehet a valótlan állítás terjesztése során okozott sérelemnek? Bangó Sándor büntetőjogi felelősségét azonban nem állapították meg. A HírTV korábbi cikke.

Bangó Sándor: a valótlan vádnak jogi következménye is lehet

Egy súlyos állítás nyilvánossághoz eljuttatása nem feltétlenül marad következmény nélkül. A bizonyított hamis vád büntetési tétele bizonyos esetekben öt évig terjedhet, a jóhírnév megsértése miatt pedig elégtétel és sérelemdíj is követelhető. De a felelősség megállapításához tisztázni kell, ki, mit, milyen formában és milyen tényalappal állított. A megszüntetett eljárásrész nem ítélet Bangó ellen, és a volt igazgató többi gyanúsításáról sem dönt. A Polgári Törvénykönyv jóhírnév-védelmi szabályai.