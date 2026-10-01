Balatoni lángos Bécsben: magyar ízek a Práter sörfesztiválján

Balatoni lángos Bécsben – idén már ezt is megkóstolhatják a Wíner Kaiser Wízn vendégei. A Práterben zajló sörfesztiválon a Balaton Lángos standja a magyar konyha egyik ikonikus ételével várja a látogatókat, a VisitBalaton365 közreműködésével. A magyar lángos így a bécsi fesztivál nemzetközi gasztronómiai kínálatának része is lett.

A bécsi Wiener Kaiser Wiesn 18 napja alatt mintegy 150 koncerttel, közel 2000 zenésszel, három nagysátorral, öt alpesi kunyhóval és a Wiesn Dorf programjaival várja a látogatókat, idén is több százezer vendéget megszólítva. A Balaton Lángos jelenléte ezért nemcsak egy magyar gasztronómiai különlegesség bemutatása, hanem lehetőség arra is, hogy a Balaton és a magyar vendéglátás egy nemzetközi közönséghez jusson el. A standon keresztül a látogatók nemcsak egy lángost kóstolhatnak meg, hanem Magyarország egyik legismertebb turisztikai régiójával is találkozhatnak.