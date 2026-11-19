Több, mint egy hónapja történt az a tragikus eset, amikor Varga Tibor tűzoltó alezredes 52 éves korában életét veszítette a németországi Oberstdorfban. A magyr férfi, egy kifejezetten tűzoltóknak rendezett lépcsőfutó-versenyen vett részt – számolt be róla a Kemma.hu.

Kollégáai, barátai, tisztelői most közös futással tisztelegtek elhunyt bajtársuk emléke előtt a tűzoltók Komárom-Esztergom megyében. Varga Tibor tűzoltó alezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság informatikai osztályvezetője 2026. október 17-én hunyt el. Emlékére a katasztrófavédelem a Magyar Tűzoltósport Egyesület kezdeményezésére szervezett közös futást, amelyhez számos tűzoltócsapat és az igazgatóság munkatársai is csatlakoztak.

A megható megemlékezés részleteiről a Kemma.hu-n olvashatnak, ahol megtekinthetik fotógalériánkat is az eseményről!