A sencseni csúcstalálkozó történelmi találkozót hozott, de áttörést nem: Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping másfél órán át tárgyalt. A háromoldalú egyeztetés után négypontos közös nyilatkozat született az ENSZ reformjáról, az energiabiztonságról, az állami tisztségviselők mentességéről és az atomfegyverek jelentette kockázatokról. Az ukrajnai háború lezárásáról viszont nem jelentettek be megállapodást. HírTV-tudósítás.

Sencseni csúcstalálkozó: történelmi kézfogás, megoldatlan háborúk

A Trump–Putyin–Hszi találkozó után a felek folytatnák a nukleáris párbeszédet, de a közlemény Ukrajnát és Iránt sem nevezi meg. Az APEC-csúcs keretében létrejött egyeztetés így diplomáciai nyitás, nem békemegállapodás. A nemzetközi biztonság szempontjából az lesz döntő, követik-e konkrét vállalások a közös mondatokat, és kapnak-e szerepet az érintett országok a rendezésben. Forrás: AP.