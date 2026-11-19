Újabb részletek derültek ki az elásott milliárdok ügyében. A TV2 információi szerint nem Seszták Miklóshoz, hanem Fabó György milliárdos üzletemberhez köthetők azok az ingatlanok, ahol a nyomozók megtalálták a hatalmas mennyiségű készpénzt.

A csatorna úgy tudja, az egyik ingatlan Fabó György családjáé. A vállalkozó vagyoni háttere alapján rendelkezhet olyan jelentős vagyonnal, amelynek nagyságrendje összemérhető lehet a megtalált összeggel. Ez természetesen önmagában nem bizonyítja, hogy a pénz az övé volt, annak eredetét és tényleges tulajdonosát a hatóságoknak kell tisztázniuk.

A TV2 stábját egy informátor is megkereste, aki azt állította, tudja, hol kutattak a nyomozók, és azt is megmutatta, hol rejthették el a pénz egy másik részét. A helyszín a Nógrád vármegyei Felsőpetény közelében, a magyar–szlovák határ térségében található.

A TV2 úgy tudja, Fabó György ellen jelenleg is büntetőeljárás folyik a Győri Törvényszéken egy sokmilliárdos számlagyár ügyében. Fontos hangsúlyozni, hogy az eljárás ténye önmagában nem jelent bűnösséget.

Miért nem közölték a helyszíneket?

Az ügy egyik legfontosabb kérdése, hogy a hatóságok miért nem hozták nyilvánosságra, pontosan hol találták meg az elásott milliárdokat, és kihez köthetők az érintett ingatlanok.

Nehéz elképzelni, hogy a nyomozók ne ismerték volna az általuk átkutatott ingatlanok tulajdonosi hátterét. Ha pedig a sajtó számára is kideríthető volt, hogy a helyszínek Fabó György családjához köthetők, joggal merül fel a kérdés: a hatóságok miért nem tájékoztatták erről a közvéleményt?

Miközben a nyilvánosság nem tudhatta, hol találták meg a pénzt, napokon keresztül Seszták Miklós neve került előtérbe, és a közbeszédben egyre inkább az ő személyéhez kapcsolódott a hatalmas pénzlelet.

Mindez felveti annak lehetőségét, hogy a helyszínek pontos megnevezésének elhallgatása nem csupán a nyomozás érdekeit szolgálta. Vajon azért nem közölték, hol találták a milliárdokat, mert akkor rögtön kiderült volna, hogy az ingatlanok egészen más személyi körhöz vezetnek, mint amelyre a közvélemény figyelme irányult?

Ha a hatóságok már a kutatások idején ismerték az ingatlanok tulajdonosi hátterét, azt is tisztázni kell, miért nem ismertették ezt a nyilvánossággal. Különösen annak fényében, hogy napokon át Seszták Miklós neve kapcsolódott az elásott pénzhez.