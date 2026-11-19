A 2027-es költségvetés körül éles vita zajlik: Palóc André szerint egy kétgyermekes, 40 év feletti anyát és négy élő nagyszülőt magában foglaló család a korábbi ígéretekhez képest évi 1,586 millió forinttól eshet el. Ez nem országos átlag; a kormány a családi pótlék duplázását és adókedvezményeket hangsúlyozza. Közben a Baleseti Intézetben 13 intenzíves ápoló mondott fel a bérfeszültség miatt. Kapcsolódó HírTV-cikk.

2027-es költségvetés: családi számítás, ápolói felmondások és parlamenti szigorítás

A Tisza által benyújtott házszabály-módosítás a képviselők napirend előtti felszólalását heti egy ülésnapra korlátozná, Magyar Péter miniszterelnök viszont minden ülésnapon beszélhetne. A frakció hatékonyabb vitákkal indokolja a tervet. Az egészségügyi miniszter 2027-es bérrendezést ígér, miközben a Baleseti Központnak már most kell megtartania ápolóit. Mit ér a családi ígéret pontos mérleg nélkül, a béremelési ígéret szakdolgozók nélkül, a parlamenti vita egyenlő megszólalási esélyek nélkül? Forrás: Telex.