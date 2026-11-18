A 2027-es költségvetés a Tisza-kormány újabb politikai vitáját hozta: a Fidesz 26 adóintézkedés miatt bírálja a tervezetet, amely új adókat, kulcsemeléseket és kedvezménymódosításokat is tartalmaz. Közben a kormányalakítás óta nyolc vezető távozása ismert: legutóbb Szőnyegi János helyettes államtitkár kérte felmentését. A kormány a költségvetésben adócsökkentést és családtámogatásokat is ígér. Kapcsolódó HírTV-cikk.

Tisza-kormány: adóviták, távozások és elmaradt meghallgatás

Magyar Péter meghallgatását a Völner–Schadl-ügyben a vizsgálóbizottság 3–3-as szavazással nem vette napirendre, miután Varga Judit meghallgatása újabb vitát váltott ki. A döntés nem menti fel a miniszterelnököt semmilyen jogi felelősség alól, és nem is állapít meg ilyet. Szűcs Gábor, Horváth Tamás, Novák Zoltán és Mesterházy Attila a műsorban vitatja meg a történteket. Forrás: Index.