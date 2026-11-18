Üzemanyagárak és árrésstop: új drágulás jöhet?
A drágább üzemanyag és a szállítási költségek a bolti árakra is hatással lehetnek. Az árrésstop kivezetése miatt a jegybank is inflációs kockázatra figyelmeztet.
Az árrésstop kivezetése és a magas üzemanyagárak egyszerre növelhetik a bolti árakra nehezedő nyomást. A 2027-es költségvetés vitájában a kormány a piaci torzulások megszüntetésével érvel, de a fuvarozók költségei is nőhetnek, amit a kereskedők részben továbbháríthatnak. A kérdés: ki fizeti meg a drágább szállítást? HírTV-előzmény.
Árrésstop kivezetése: mekkora lehet a drágulás?
Az árrésstop kivezetése a jegybank szerint inflációs kockázat: az MNB a magasabb üzemanyagárakat és több adóváltozást is árfelhajtó tényezőnek tartja, miközben a kiadáscsökkentés fékezheti a drágulást. Az élelmiszerárak emelkedése azonban nem automatikus, mértéke a piaci versenytől is függ. Pásztor Szabolcsot, az Oeconomus kutatási igazgatóját kérdezzük: hogyan hatnak együtt az intézkedések a családok kiadásaira? Forrás: MNB.