Az árrésstop kivezetése és a magas üzemanyagárak egyszerre növelhetik a bolti árakra nehezedő nyomást. A 2027-es költségvetés vitájában a kormány a piaci torzulások megszüntetésével érvel, de a fuvarozók költségei is nőhetnek, amit a kereskedők részben továbbháríthatnak. A kérdés: ki fizeti meg a drágább szállítást? HírTV-előzmény.

Árrésstop kivezetése: mekkora lehet a drágulás?

Az árrésstop kivezetése a jegybank szerint inflációs kockázat: az MNB a magasabb üzemanyagárakat és több adóváltozást is árfelhajtó tényezőnek tartja, miközben a kiadáscsökkentés fékezheti a drágulást. Az élelmiszerárak emelkedése azonban nem automatikus, mértéke a piaci versenytől is függ. Pásztor Szabolcsot, az Oeconomus kutatási igazgatóját kérdezzük: hogyan hatnak együtt az intézkedések a családok kiadásaira? Forrás: MNB.