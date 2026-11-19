Magyar Péter csütörtöki sajtótájékoztatóján Zalavári Noémi újságíró a vitatott parlamenti videóról kérdezett, a miniszterelnök pedig a kérdés jelentőségét vitatta. Bujdosó Andrea közben kijavította az ülésnapok számát, Schummer Orsolya a felvételt magyarázta. A kormányfő nővédelmi vállalásai mellett nyilvános megszólalásainak stílusa is vitatéma. HírTV-előzmény.

Magyar Péter: sajtóvita, honvédelmi szerződés és új házszabály

A honvédelmi szerződés ügyében a Ruszin-Szendi Romulusz vezette tárca hivatala 661 millió forintra szerződött Stofa György érdekeltségével, öt nappal a hazai elfogatóparancs után. A házszabály-módosítás a képviselők napirend előtti felszólalásait heti egy napra korlátozná, a kormánytagokat kivéve. Kacsoh Dániel és Apáti Bence vitázik, majd a szünet után Szalai Piroska érkezik. Forrás: 24.hu.