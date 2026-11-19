A pedagógussztrájk lehetőségét méri fel a PDSZ. Nagy Erzsébet szerint a 2027-es költségvetés előtt nem egyeztettek velük. Magyar Péter 76 ezer oktatást segítő dolgozónak 21,5 százalékos nettó növekedést jelentett be, de a tervezetben 15 százalékos béremelés szerepel. A Tisza korábban azonnali 25 százalékot ígért. A nettó többletbe az adócsökkentés is beleszámít. HírTV-előzmény.

Jöhet a pedagógussztrájk? A PDSZ számon kéri a béremelési ígéreteket

Nagy Erzsébet úgy fogalmazott: „Nem ez volt az ígéret.” A PDSZ november 19-én nyílt levélben kért tárgyalást; sztrájkról még nincs döntés. Sipos Jolán Mária tanár a kiszámíthatóság hiányát kifogásolta. Rétvári Bence a pedagógusoknak tervezett 5,5 százalékos emelést bírálta, ami más dolgozói körre vonatkozik. A szakszervezet azt kérdezi: mikor kezdődik valódi egyeztetés? A PDSZ nyílt levele.