Új fejezet nyílhat a Brexit után: brit–uniós csúcstalálkozót tartanak Brüsszelben
Londoni tudósítónk, Heckenast László jelentette.
Brit–Európai csúcstalálkozót tartanak pénteken Brüsszelben. Andy Burnham brit miniszterelnök Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel tárgyal a Brexit utáni kapcsolatok újragondolásáról.
Több egyezmény aláírását is tervezik, de lapértesülések szerint ezekről még az utolsó pillanatban is folynak az egyeztetések.
Londoni tudósítónk, Heckenast László jelentette.