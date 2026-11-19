Brit–Európai csúcstalálkozót tartanak pénteken Brüsszelben. Andy Burnham brit miniszterelnök Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel tárgyal a Brexit utáni kapcsolatok újragondolásáról.

Több egyezmény aláírását is tervezik, de lapértesülések szerint ezekről még az utolsó pillanatban is folynak az egyeztetések.

Londoni tudósítónk, Heckenast László jelentette.