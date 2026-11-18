A Tisza-kormány által beterjesztett 2027-es költségvetés újabb vitákat váltott ki: a Fidesz 26 adóintézkedést kifogásol. Az államadósság alakulása sem mellékes: a GDP-arányos mutató 2026-ban 74,6-ról 77,5 százalékra nőhet, 2027-re viszont 77,2 százalékot terveznek. A kormány adócsökkentéseket ígér, miközben több vállalkozói közteher is emelkedhet. Kapcsolódó HírTV-tudósítás.

Tisza-kormány: költségvetési viták, új házszabály és német befektetők

Az új házszabály-módosítás szerint a napirend előtti felszólalás a képviselőknek hetente egy ülésnapon lenne lehetséges, a kormányfő viszont minden ülésnapon élhetne vele. Eközben Kapitány István egyeztetéseiről a német befektetők szervezete azt írta: a szélerőmű-pályázatok új üzleti lehetőségeket hozhatnak. M. Kovács Róbert vendégeivel, Lajkó Fannival, Szőcs Lászlóval és Nagy István korábbi agrárminiszterrel vitatja meg: kinek kedveznek a változások? Forrás: Ost-Ausschuss.