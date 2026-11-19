A házszabály-módosítás a Tisza Párt javaslata szerint a napirend előtti felszólalás lehetőségét heti egy kijelölt ülésnapra szűkítené. Magyar Péterre, a kormány tagjaira és a köztársasági elnökre ez a korlát nem vonatkozna. A tervezet több felszólalási időt is rövidítene. A Fidesz az ellenzéki képviselők mozgásterének szűkítését kifogásolja, a Tisza hatékonyabb vitákat és enyhébb fegyelmi bírságokat ígér. HírTV-előzmény.

Házszabály-módosítás: a parlamenti vita és a közbeszéd határai

A parlamenti vita szabályain túl a közbeszéd színvonala is kérdés: mit jelent a tisztelet és szabadság, ha a politikai ellenfelek személyeskedésbe csúsznak? Trencséni Dávid újságíró, Huth Gergely, a Revans főszerkesztője, Halász Gábor, Kiskutas polgármestere és Galba-Deák Ádám, a Szolidaritás Pártja alapítója és elnökségi tagja vitázik arról, hol húzódik a határ a kemény kritika és a személyeskedés között. Forrás: Telex.