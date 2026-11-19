Véget ért Sencsenben az amerikai, kínai és orosz elnök háromoldalú találkozója Sencsenben. A mintegy másfél órás egyeztetésen a világ három meghatározó nagyhatalmának vezetői elsősorban a nukleáris fegyverzet korlátozásáról, az ukrajnai háborúról és az iráni konfliktusról tárgyaltak. Trump szerint a találkozóval történelmet írtak, és hangsúlyozta, hogy a nemzetközi konfliktusokat a szembenállás helyett közvetlen párbeszéddel kell rendezni.

Putyin a három ország közös felelősségét emelte ki a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában, míg Hszi Csin-ping a nagyhatalmak együttműködésének fontosságát hangsúlyozta. A felek egyetértettek abban, hogy a stratégiai biztonság kérdéseiben szükség van a rendszeres egyeztetésre, konkrét, aláírt megállapodást azonban egyelőre nem jelentettek be. A találkozó legfontosabb eredménye így a közvetlen háromoldalú párbeszéd megkezdése lehet, amely hosszabb távon az ukrajnai rendezésre és a nemzetközi biztonsági viszonyokra is hatással lehet.