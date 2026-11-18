A 2027-es költségvetés kapcsán 26 adóintézkedés miatt bírálja a kormányt Palóc André. Szerinte a vállalkozások adóterhei nőhetnek. A kifogásolt lista első fele: 1. vagyonadó; 2. exit tax; 3. reklámadó; 4. reklámmegrendelői adó; 5. CO₂-adó; 6. társasági adó; 7. KATA-tétel; 8. KATA céges bevételi adója; 9. KATA 40%-os különadója; 10. innovációs járulék; 11. kiskereskedelmi adó; 12. biztosítási adó; 13. cégautóadó kulcsa. HírTV-előzmény.

2027-es költségvetés: kik fizethetnek többet?

További 13 tétel: 14. cégautóadó levonhatósága; 15. bányajáradék; 16. vízkészletjárulék; 17. rehabilitációs hozzájárulás; 18. üzemanyag-jövedéki adó; 19. dohány- és alkohol-jövedéki adó; 20. tranzakciós illeték; 21. bankadó; 22. KIVA/eÁFA; 23. anyák SZJA-kedvezménye; 24. sport-TAO-kedvezmény; 25. kapcsolt cégek adóalapja; 26. átalányadózási határok. Ez nem 26 új adó: kedvezmény- és bevallási szabályok is szerepelnek. Hecker Flórián újságírót a családok terhei miatt kérdezzük. Forrás: Világgazdaság.