A Zsolti bácsi-ügyben Juhász Péter áprilisban még azt állította: tudja, ki a keresett személy, csak bizonyítani nem tudja. Az adománygyűjtés célja a bizonyítékok felkutatása volt; videóiban is sürgette a választ. A Célpont stábjának most azt mondta: „Én nem nyomozok”, és már csak sejtése van. A hatósági nyomozás feladatának tartja a név tisztázását. Webshopjában eközben továbbra is kapható a „Ki az a Zsolt bácsi?” feliratú póló. HírTV-előzmény.

Zsolti bácsi-ügy: a korábbi bizonyosságtól a sejtésig jutott Juhász Péter

A Zsolti bácsi-ügy Magyar Péter családjához kötődő sajtóban is megjelent: testvére, Magyar Márton portálja, a Kontroll interjút közölt Bangó Sándorral, aki súlyos, vitatott állításokat tett. Egy kapcsolódó részügyben az ügyészség megszüntette az eljárást, de ezzel nem döntött el minden felmerült vádat. A bizonyítékok nélküli vádaskodás súlyos emberi és közéleti károkat okozhat. Ki vállalja az állítások nyilvános ellenőrzésének felelősségét, amikor a korábbi bizonyosságból sejtés lesz? Forrás: Telex.