A 14. havi nyugdíj 2027-ben sem nő kétheti összegre: a második heti részlet elmarad. Palóc André fideszes képviselő szerint ez 2,3 millió idős embert érint, és az átlagnyugdíjjal számolva 66 ezer forint elmaradó többletet jelent. Ábrahám Katalin, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület XI. kerületi vezetője szerint a nyugdíjas SZÉP-kártya nem egyenértékű a szabadon elkölthető nyugdíjjal. Korábbi HírTV-tudósítás.

14. havi nyugdíj: kinek mennyit ér az elmaradó második hét?

A 2027-es költségvetés megtartja a 13. havit és az egyheti 14. havi részt, emellett sávos nyugdíjemelés és SZÉP-kártya bevezetését tervezi. A 250 ezer forint alatti nyugdíj mellé 50 ezer, 250–500 ezer között 25 ezer forint járhat a kártyára. Egy átlagnyugdíjas a korábbi ütemezéshez képest a kártyával együtt is mintegy 43 ezer forinttal kevesebbet kaphat, míg egyes kisnyugdíjasok jobban járhatnak. Ki és mennyivel nyer vagy veszít? A Bankmonitor elemzése.