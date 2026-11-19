Az autópálya-koncesszió átalakításakor a kormány a 35 éves MKIF-megállapodás lezárásáról döntött, miközben az M6-os és M8-as autópálya érintett szakaszain egy másik koncesszor szerződését akár 11 évvel meghosszabbítaná. A 2027-es költségvetés körül is nő a vita: a Fidesz 26 adóintézkedést kifogásol, a kabinet adókönnyítéseket és családi támogatásokat ígér. Korábbi HírTV-elemzés.

Az autópálya-koncesszió ára és a 661 milliós honvédelmi szerződés

Matolcsy Ádám üzlettársa, Stofa György cégével a Honvédelmi Minisztérium háttérintézménye október 26-án 661 milliós bútorszerződés keretében állapodott meg szállításokról. Stofa ellen öt nappal korábban hazai elfogatóparancsot adtak ki. A keretmegállapodást még 2025-ben kötötték; az új megrendelés önmagában nem bizonyít jogsértést. Tudott-e a döntéshozó a körözésről, és milyen ellenőrzés előzte meg az ügyletet? A 24.hu feltárása.