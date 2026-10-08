„Tisztelt gyanúsított úr!” – így vezet oroszlánvadászokból és adóemelőkből álló kormányt az új elit

A politikai ígéretek és a rideg valóság közötti szakadék sosem volt még ennyire látványos, miközben a hatalmi arrogancia a kormányzás mindennapos eszközévé vált. Amikor egy szuverén állam vezetője egy civil incidens, a hírhedt telefonlopási ügy gyanúsítottjaként kényszerül az ügyészség elé állni, a miniszterelnök éjszakai kihallgatása végérvényesen dekonstruálja a stabilitás és a tisztakezűség mítoszát. Ezt a döbbenetes közjogi mélypontot ráadásul egy kíméletlen gazdasági prés kíséri: a hangzatos tavaszi kampányszlogeneket nyílt adóemelések és a lakosságot fojtogató megszorítások a választások után váltották fel, azonnal cserbenhagyva a saját szavazóbázist. A rendszerszintű cinizmust és a szavahihetőség hiányát pedig mi sem illusztrálja jobban, mint a zöldpolitika nyílt megcsúfolása, hiszen az élő környezetért felelős bizottság új, kormánypárti alelnöke civilben méregdrága afrikai luxusvadászat trófeáival, levadászott oroszlánokkal a háttérben büszkélkedik.

Hatalmi arrogancia és a kormányzati elit teljes morális csődje

A legújabb vitaműsorunk asztalánál ezúttal ennek a fojtogató rendszernek az anatómiáját boncolgatjuk. Hogyan jutottunk el odáig, hogy a jogállamiságot és európai normákat hirdető hatalom feje az éj leple alatt magyarázkodik a nyomozóknak? Mennyire hiteles az a politikai szolidaritás, amely a választások másnapján azonnal a magyar családok és a vállalkozások zsebében kezd el kotorászni? És milyen környezetvédelmi fordulatot várhatunk attól a politikai elittől, amely a szónoki emelvényről az állatvédelmet hirdeti, majd a hétvégén mosolyogva oroszlánokra lő? Ezekre az égető kérdésekre keressük a választ, kíméletlenül szembesítve a hatalmat a saját tetteivel. A ma esti adás vendégei: Galba-Deák Ádám, a Szolidaritás Pártja elnökségi tagja; Szikra Levente jogász, az Alapjogokért Központ vezető elemzője; Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere; valamint Schauer Viktor influenszer.