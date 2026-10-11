Pénzügyi armageddont okozna az IMF magyarországi bejövetele

Amennyiben a kormány IMF-hitelt venne fel, annak része lenne többek között az adóemelés, a rezsicsökkentés szűkítése, majd eltörlése, valamint a korkedvezményes nyugdíj megszüntetése is - jelentette ki híradónknak a Fidesz frakcióvezetője. Bóka János szerint Magyarország nem engedheti meg magának, hogy ideológiai alapon veszélyeztessék, ugyanis a magyar lakosság elszegényedését okoznák az IMF tervei.

Kármán András, aki jelenleg a Tisza-kormány pénzügyminisztere a második Orbán-kormány államtitkára volt. Orbán Viktor szerint azért váltak el útjaik, mert Kármán András bankárként gondolkodott, és államtitkárként nem támogatta az IMF hazaküldését

A Fidesz elnöke még 2010-ben bejelentette, hogy kormánya nem kezdeményezett új hitelmegállapodást az IMF-el, 2013-ban pedig az ország még határidő előtt visszafizette a fennmaradó hitelt.

Bóka János rámutatott: amennyiben a kormány IMF-hitelt venne fel, annak része lenne többek között az adóemelés, a rezsicsökkentés szűkítése, majd eltörlése, valamint a korkedvezményes nyugdíj megszüntetése is.

Brutális hatással járna, ha az IMF diktátumait érvényesítené a Tisza-kormány, adóemelést és a kedvezmények megszűnését hozná magáva l– mondta el a HírTV-nek Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki szerint valóságos „pénzügyi armageddont” jelentene mindez a pénztárcánkra nézve.