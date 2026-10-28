Kubatov Gábor nem hátrál meg Magyar Péter beszólása után

Nincs megijedve Magyar Pétertől - ezt Kubatov Gábor mondta, miután újabb négy évre megválasztották a Ferencvárosi Torna Club elnökének. Az Index azzal a címmel tette közzé a hírt, hogy az újraválasztott FTC-elnök kitöltené a négyéves ciklusát.

Erre Magyar Péter annyit kommentált: pár hét lesz az. A Fidesz egykori alelnöke rögtön reagált, azt üzente: nem szeretne személyes vitába bocsátkozni, de felidézte, hogy Magyarország miniszterelnöke számtalanszor volt a skybox vendége.