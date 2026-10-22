Nem ezt ígérték a pedagógusoknak

A HírTV Napindító című műsorának vendégeként Balatoni Katalin oktatáspolitikus és neveléstudományi kutató elemezte a közoktatás helyzetét, a tervezett iskolafejlesztéseket, valamint a pedagógusbéreket érintő legfrissebb fejleményeket.

A beszélgetésben kiemelték, hogy a kormány által bejelentett 10 milliárd forintos iskolafejlesztési program bár hasznos a vizesblokkok és a komfort növelése szempontjából, törpe összegnek számít az elmúlt évtizedben megvalósult, ezermilliárdos nagyságrendű fejlesztésekhez képest.

Kulcskérdésként merült fel a pedagógusok és a nevelést segítő dolgozók bérezése is. A szakértő rámutatott, hogy a korábban beígért, azonnali és jelentős emelések helyett a valóságban jóval alacsonyabb, 10% körüli növekedés vetül előre, ami komoly elégedetlenséget szül a szakszervezetek körében. Emellett szó esett a Nemzeti Alaptanterv (NAT) tervezett felülvizsgálatáról, a tantárgyi struktúrák egységesítéséről, valamint a pedagógus-hivatást és a nemzeti identitást érintő jövőbeli kihívásokról is.