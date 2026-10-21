Itt a térkép: A világ egyik legveszélyesebb erdészeti kártevője Magyarországon is fertőz

Magyarországon is növényegészségügyi korlátozások léptek életbe a kőrisrontó karcsúdíszbogár további terjedésének megakadályozása érdekében. Az ukrán, a szlovák és a román határ térségében körülhatárolt területeket jelöltek ki, amelyekre különleges szállítási és forgalmazási szabályok vonatkoznak az esetleges fertőzések miatt – számolt be róla a Szon.hu. A Nébih térképen mutatta be az érintett területet.

Az igazolt fertőzési pontok 100 kilométeres körzetében szigorú szabályok léptek életbe

Forrás: Nébih

Korlátozások léptek életbe

A kőrisrontó karcsúdíszbogarat júniusban fedezték fel Szabolcsban, az egész Európai Unió területén ekkor észlelték először a jelenlétét. Később derült ki, hogy a kőrisfákat károsító bogár Szlovákia magyar határhoz közeli részén is megjelent, valamint azóta Borsod megyében is találtak.

A Nébih közleményében arról írt, hogy a kártevő terjedésének megfékezése érdekében az Európai Unió (EU) előírásai alapján az igazolt fertőzési pontok 100 kilométeres körzetében szigorú szabályok vonatkoznak a kőris növények, faanyagok és egyéb növényi termékek szállítására és forgalomba hozatalára. A korlátozások betartása minden érintett számára kötelező, külön hatósági határozat kiadása nélkül is.

Éppen ezért az EU-n belül és belföldön a hivatalosan kijelölt, 100 kilométeres körzetből származó kőris faanyag, kéreg, faforgács és egyéb fatermékek csak növényútlevéllel szállíthatók és hozhatók forgalomba. Növényútlevél akkor adható ki, ha a termék igazoltan fertőzésmentes területről származik, vagy a jogszabályban előírt kéregtelenítésen, illetve megfelelő hőkezelésen esett át.

– A harmadik országokból érkező kőris faanyagok és egyéb kőristermékek esetében továbbra is érvényes, hogy csak növényegészségügyi bizonyítvánnyal importálhatók az Európai Unióba, figyelmeztet a Nébih. A bizonyítványnak igazolnia kell, hogy a termék a kőrisrontó karcsúdíszbogártól mentes területről származik, vagy a jogszabályban előírt növényegészségügyi kezelésen esett át. A károsítóval fertőzött országokból (például USA, Japán, Kanada, Kína, Oroszország) származó kőris termékeknél a növényegészségügyi bizonyítvány mellett hatósági nyilatkozatra (igazolásra) is szükség van.