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Orbán Viktor büszke arra, hogy Magyarországon megállították az ukrán pénzszállítmányt

A Fidesz elnöke szerint az ukrán aranyszállítmányt megfogó hatósági dolgozók tiszteletet érdemelnek, hiszen a munkájukat végezték. Orbán Viktor az aranykonvoj néven ismerté vált ügy kapcsán jelezte, hogy ő maga is kiadta volna a parancsot a szállítmány elfogására, ha szükség lett volna rá, a hatóságok azonban saját jogkörben jártak el, utasítás nélkül.

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A Fidesz elnöke közösségi oldalán reagált az aranykonvoj ügy kapcsán. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a pénzszállító elfogásáról a hatóságok saját jogkörben döntöttek. 

„A magyar hatóságok példamutatóan és sikeresen dolgoztak az aranykonvoj ügyben” – írta Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. 

A Fidesz elnöke szerint az akcióban résztvevők tiszteletet és nem meghurcolást érdemelnek, ha pedig kellett volna, maga is kiadta volna az utasítást az ukrán szállítmány elfogására. 

Ugyanakkor Orbán Viktor nyomatékosította, hogy a hatóságok saját jogkörben eljárva a szállítmány elfogása mellett döntöttek, ennek során pedig kormányzati utasítás nélkül jártak el.

 

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