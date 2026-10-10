Orbán Viktor büszke arra, hogy Magyarországon megállították az ukrán pénzszállítmányt

A Fidesz elnöke közösségi oldalán reagált az aranykonvoj ügy kapcsán. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a pénzszállító elfogásáról a hatóságok saját jogkörben döntöttek.

„A magyar hatóságok példamutatóan és sikeresen dolgoztak az aranykonvoj ügyben” – írta Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

A Fidesz elnöke szerint az akcióban résztvevők tiszteletet és nem meghurcolást érdemelnek, ha pedig kellett volna, maga is kiadta volna az utasítást az ukrán szállítmány elfogására.