Az átverés költségvetése? Adóemelések és diplomáciai sikerkommunikáció

A 2027-es költségvetés körüli vitában a Fidesz szerint 18 adóemelés a költségvetésben szerepel, a Tisza-kormány viszont igazságosabb adórendszert ígér. A változtatások között vállalati adóemelések és lakossági adócsökkentések is találhatók. Eközben megkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A kommunista állambiztonsági iratokat két szakaszban teszik elérhetővé, a beszervezési dossziék közzétételének határideje február 25. Korábbi HírTV-beszámoló.

2027-es költségvetés mellett washingtoni sikervita

Orbán Anita washingtoni látogatása szintén műsorunk témája. A Marco Rubio-találkozó két napot csúszott az eredeti időponthoz képest, a külügyminiszter mégis várakozáson felüli diplomáciai eredményről beszélt. A tárgyalásokon energetikai és bűnüldözési együttműködésről állapodtak meg. A kérdés, milyen konkrét előrelépést jelentenek ezek a dokumentumok, és milyen további döntések szükségesek a végrehajtásukhoz. A washingtoni megállapodások részletei.