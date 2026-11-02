Ügynökakták: 36 év után jön a nyilvánosság, de Bóka János figyelmeztetett

Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala a korábban tervezett októberi időpont helyett várhatóan november 4-én kezdődik meg. A Tisza-kormány a kommunista állambiztonsági iratok feltárásával kíván lezárni egy rendszerváltás óta húzódó ügyet. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben 36 éves adósság törlesztéséről beszélt. A halasztást az iratok átvizsgálásával és a közzététel előkészítésével indokolták. A dokumentumok fokozatosan, online válhatnak elérhetővé. Korábbi HírTV-beszámoló az ügynökaktákról.

Bóka János szerint a múlt feltárásának módja sem mellékes

Bóka János arra figyelmeztetett, hogy bár a kommunista diktatúra múltjának feltárása, megértése és feldolgozása közérdek, önmagában az ügynökakták közzététele nem feltétlenül szolgálja ezt a célt. A vita egyik kérdése, hogyan lehet megkülönböztetni az önkéntes együttműködést a kényszer hatására történt beszervezéstől, és miként védhetők meg az egykori megfigyeltek személyes adatai. A kormány szerint a történelmi igazságtétel és a társadalmi bizalom helyreállítása indokolja a nyilvánosságot. Az Index beszámolója a közzététel elhalasztásáról.