Nincs több TikTok és Instagram? Kitiltanák a 14 év alattiakat a közösségi médiából Olaszországban

Olaszországban a legnagyobb kormánypárt törvényjavaslatot nyújtott be, amely a 14 év alatti gyermekek számára teljesen tiltaná a közösségi oldalak elérését. A javaslat mögött az a felismerés áll, hogy az ellenőrzés nélküli online tér nemcsak a kiskorúak mentális egészségét veszélyezteti, hanem komoly társadalmi és közbiztonsági kockázatokat is rejt magában.

A milánói erőszakos tüntetések és az azokat kísérő pusztítások világosan rámutattak arra, hogy a fiatalok mozgósításában kulcsszerepet játszanak a digitális platformok. A törvényjavaslat elsőszámú beterjesztője rámutatott, hogy a zavargásokban részt vevők, sok esetben alig 11-12 éves gyermekek gyakran fel sem mérik cselekedeteik súlyát.