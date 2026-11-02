Kenyér helyett cirkusz? Költségvetési viták és újabb vezetőváltás

A Tisza-kormány intézkedései három különböző területen váltottak ki vitát. A 2027-es költségvetés tervezett intézkedéseit az ellenzék megszorításként értékeli, miközben november 4-én megkezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. Műsorunkban azt vizsgáljuk, van-e politikai összefüggés a két ügy időzítése között. Szó lesz a kulturális béremelés körüli elégedetlenségről és Ókovács Szilveszter felmentéséről is. Tarr Zoltán minisztériuma az Operaház átvilágítása során feltárt szabálytalanságokkal indokolta a november 2-i döntést. A költségvetési vitákról a HírTV korábban is beszámolt.

Tisza-kormány: Hack Péter az ügyészségi letartóztatások gyakorlatáról

A harmadik témánk az ügyészségi letartóztatások körüli jogállamisági vita. Vendégünk Hack Péter jogászprofesszor lesz, akivel az előzetes fogva tartás indokoltságáról, az ügyészi indítványok megalapozottságáról és a bírói kontroll jelentőségéről beszélgetünk. A letartóztatásról a bíróság dönt, az ügyészség annak elrendelését indítványozhatja. A beszélgetés központi kérdése, hogy milyen garanciák védik a terheltek jogait, és miként ellenőrizhető a kényszerintézkedések szükségessége. Ókovács felmentésének minisztériumi indokairól az Infostart számolt be.

Mv.: M. Kovács Róbert

Huth Gergely, Abkarovits Joca, Hack Péter, alkotmányjogász