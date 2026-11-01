Fodor Gábor szembesítette Magyar Pétert a kicsinyes viselkedéssel
Még a liberális oldalról is megütközést váltott ki a kormányfő csehországi szereplése, ahol a nemzeti érdek helyett a kicsinyes belpolitikai leszámolást választotta. Fodor Gábor szerint Magyar Péter prágai kirohanása Orbán Viktor ellen szembemegy a kulturált viselkedés alapvető nemzetközi normáival.
Megdöbbenéssel fogadta Fodor Gábor, hogy Magyar Péter a prágai közös magyar–cseh kormányülésen nekitámadt Orbán Viktor volt kormányfőnek, amiért felmerült a neve az ENSZ főtitkárának posztjára. A Hír TV videójában az elemző leszögezte: ez a fellépés nélkülöz mindenféle nagyvonalúságot és kicsinyes, holott a kulturált viselkedés szabályai szerint külföldön támogatni kellene a hazai jelöltet,.
Fodor Gábor a nemzetközi diplomáciai normákról
A politikus emlékeztetett: a cseh–magyar sajtótájékoztatón a kormányfőnek a belpolitikai viták ellenére is az ország és a régió érdekeit kellett volna képviselnie. Ellenpéldaként Bill Clinton budapesti látogatását idézte fel, aki a kemény kampányviták után is tisztelettel és támogatással beszélt utódjáról, George Bush elnökről.
Fotó: ZUMAPRESS.com / ZUMA Press, Inc / Daniel Alfoldi