Börtönhergelés, brüsszeli alkuk és a 2027-es költségvetés a Bayer show adásában

Politikai terelés zajlik hazánkban, miközben a 2027-es költségvetés a rendszerváltás óta látott legsúlyosabb megszorító csomagot készíti elő – erről beszél Panyi Miklós a Hír TV Bayer show című műsorában. A politikus rámutat: a tábort alaptalan börtönígéretekkel hitegetik, a tiszások az adóemeléseket sikerpropagandaként tálalják, miközben Brüsszel kérésére szabad utat kapott az érzékenyítés és a migrációs paktum is.

2027-es költségvetés: ígéretekből nem lesz rezsicsökkentés

A műsorban elhangzik: a politikai vádak sorra megbuknak, ahogy a Zsolti bácsi-ügy és Áder János alapítványainak vizsgálata is kudarcot vallott, amiért a volt államfő feljelentést tett. A Magyar Nemzet által is elemzett folyamat kapcsán Panyi Miklós hangsúlyozza: az Orbán-kormány stabil gazdaságot és családtámogatást épített, a jelenlegi vezetés viszont az IMF és Brüsszel elvárásait teljesítve a magyarokkal fizetteti meg a paktumok árát.