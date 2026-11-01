Magyar Péter szerint nem ér idézni abból, amit a fórumokon mondott

Személyeskedésbe torkollott a számonkérés, amikor Magyar Péter kormányfőt a korábbi ígéreteivel szembesítették, az esetet pedig a Hír TV Sajtóklub című műsorában is elemzik. A miniszterelnök közölte, hogy a Tiszának van egy elfogadott írásos programja, így nem javasolja, hogy lakossági fórumok és posztokból idézzenek tőle. A Hír TV munkatársát ezután hazugsággal vádolta meg, mire a riporter határozottan kijelentette: ezt kikérem magamnak!

Magyar Péter és a letagadott vállalások

A kormányfő azzal érvelt, hogy az adófizetők pénzén dolgozó újságíró személy szerint is sokat hazudott, amivel a Magyar Nemzet által is rögzített politikai felelősséget próbálta elhárítani. A Sajtóklub vendégei rámutatnak: beszédes fordulat, hogy a miniszterelnök ma már érvénytelennek tekinti a saját közösségi oldalán közzétett bejegyzéseket és a kampányfórumokon tett szóbeli ígéreteket.

Bayer Zsolt, Gajdics Ottó, Szabó László és Szentesi Zöldi László a Sajtóklubban.