Ígéretből részletfizetés: így faragta le a Tisza a nyugdíjasoknak tett vállalásait

A nyugdíjemelés ügyében jelentős különbség látszik a Tisza korábbi vállalásai és a 2027-es költségvetés között. A párt választási programja szerint a nyugdíjak ismét követnék a bérek alakulását, 2025-ben pedig saját felületükön arról írtak, hogy bérkövető rendszerrel akár havi 57 ezer forinttal is magasabb lehetne az átlagnyugdíj. Ehhez képest jövőre minden nyugdíj általánosan három százalékkal, vagyis az infláció mértékével emelkedik, és csak az alacsony ellátások kapnak ezen felül sávos korrekciót. Magyar Tisza

A nyugdíjas SZÉP-kártya esetében is kisebb lesz az első évi összeg a kampányban bemutatottnál. A Tisza saját kalkulátora ma is évi 200 ezer forintot jelez a 250 ezer forint alatti nyugdíjaknál, illetve 100 ezret 250 és 500 ezer forint között, ám a kormány közlése szerint a teljes összeget csak négy lépésben, 2030-ig vezetik be. Így 2027-ben várhatóan csak 50, illetve 25 ezer forint jár. A 14. havi nyugdíjból szintén csak az első heti részlet marad, további felépítését a jövő évi büdzsé nem tartalmazza.