Orbán Anita sikerről beszél, de ki készítette elő a washingtoni megállapodásokat?

Orbán Anita washingtoni látogatása minden várakozásukat felülmúlta, jelentette ki a külügyminiszter az ATV Heti Napló című műsorában. A tárcavezető komoly diplomáciai sikernek nevezte a Marco Rubióval folytatott tárgyalást, amelyet az amerikai fél két nappal elhalasztott. Orbán Anita szerint a csúszás végül előnyt jelentett, mert további egyeztetésekre nyílt lehetőség. Washingtonban energetikai együttműködésről és bűnüldözési információcseréről írtak alá szándéknyilatkozatokat.

Rétvári Bence szerint korábbi megállapodásokra épít a Tisza-kormány

A parlamentben Rétvári Bence arra hívta fel a figyelmet, hogy az amerikai–magyar együttműködés és a mostani megállapodások előkészítése már az előző Orbán-kormány idején megkezdődött. Marco Rubio februárban Budapesten tárgyalt, akkor a nukleáris együttműködésről is született megállapodás. A most aláírt energetikai szándéknyilatkozat ugyanakkor még nem jelenti a tervezett vezetékek megépítését vagy az új szállítások megindulását. A kérdés így nemcsak az, ki írta alá a dokumentumokat, hanem az is, mikor lesznek az egyeztetésekből megvalósuló fejlesztések.