Megszerezte a HírTV a fasori LMBTQ-könyvbemutató felvételét

A fasori könyvbemutató felvétele új részleteket tár fel a Keresztény és meleg című képregény bemutatójáról. Egy evangélikus lelkész arról beszélt, hogy a rendezvényt eredetileg gimnáziumban tervezték megtartani, végül azonban a Fasori Evangélikus Egyházközség gyülekezeti terme adott otthont az eseménynek. A bemutatón Johanna Wikberg svéd lelkész, a kötet szerzője a melegházasság egyházi megítélése és a keresztény bibliaértelmezés kérdéseit is érintette. Korábbi HírTV-beszámoló.

A melegházasság egyházi értelmezése is szóba került

Johanna Wikberg a Svéd Evangélikus Egyház felszentelt lelkésze, aki korábban a Keresztény Szivárvány Mozgalom elnöke volt. A Mozaik LMBT Ökumenikus Keresztény Közösség közreműködésével bemutatott könyve a keresztény hit és az azonos neműek párkapcsolatának összeegyeztethetőségét vizsgálja. A kötet bibliaértelmezését több konzervatív keresztény szervezet bírálta, míg a kiadó a különböző teológiai nézőpontok bemutatását hangsúlyozza. Forrás: Cser Kiadó.