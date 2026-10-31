Kubatov marad a Fradi élén, Brüsszel pedig tehetetlenül nézi az európai káoszt - Deutsch Tamás a Vezércikk Caféban

Deutsch Tamás volt a Vezércikk Café vendége. Műsorvezető: Gajdics Ottó.

A műsorban szó esett arról, hogy ismét Kubatov Gábort választották meg a Ferencvárosi Torna Club elnökének. A beszélgetés során az újraválasztás hátterét és a klub jövőjét érintő kérdések is előkerültek.

Deutsch Tamás és Gajdics Ottó emellett az európai zavargásokról, valamint az Európai Unió ezekre adott reakciójáról is kifejtette véleményét. A beszélgetés középpontjában az unió válságkezelése, a közbiztonság és az európai politikai helyzet állt.