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Kubatov marad a Fradi élén, Brüsszel pedig tehetetlenül nézi az európai káoszt - Deutsch Tamás a Vezércikk Caféban

Kemény témák a stúdióban.

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Deutsch Tamás volt a Vezércikk Café vendége. Műsorvezető: Gajdics Ottó. 

A műsorban szó esett arról, hogy ismét Kubatov Gábort választották meg a Ferencvárosi Torna Club elnökének. A beszélgetés során az újraválasztás hátterét és a klub jövőjét érintő kérdések is előkerültek.

Deutsch Tamás és Gajdics Ottó emellett az európai zavargásokról, valamint az Európai Unió ezekre adott reakciójáról is kifejtette véleményét. A beszélgetés középpontjában az unió válságkezelése, a közbiztonság és az európai politikai helyzet állt.

 

 

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