Kik fizethetik meg a Tisza-kormány új költségvetésének árát?

A 2027-es költségvetés több olyan változtatást tartalmaz, amely a családok, az édesanyák és az idősek juttatásait is érintheti. A Tisza-kormány tervei szerint elmaradna a kétgyermekes anyák szja-mentességének kiterjesztése, megszűnne több lakhatási támogatás, és nem vezetnék be a 14. havi nyugdíj második heti részletét. A tervezett intézkedésekről és azok társadalmi következményeiről Sebestyén Géza közgazdást kérdeztük. Korábbi összeállításunkban már bemutattuk a költségvetési átrendezéseket.

Mi lesz a nyugdíjasokkal és a Gondosórával?

Az időseket érintő változások között szerepel a nyugdíjak sávos korrekciója és a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése. Az interjúban azt is vizsgáljuk, milyen következményei lehetnek a Gondosóra Program tervezett forráscsökkentésének, és mit jelenthetnek az új juttatások az érintettek számára. A kormány a legalacsonyabb nyugdíjak emelését hangsúlyozza, miközben több korábbi vállalás teljesítését elhalasztaná. A 2027-es költségvetés részleteit a Világgazdaság is ismertette.