Késes fenyegetés, betörések, drogfogyasztás: közbiztonsági vita Budapesten

A budapesti közbiztonság kérdését két tiszás influenszer videója is előtérbe helyezte. Bogos Csaba betörésről számolt be üzleténél, míg Seres Samu pékségét érintő bűncselekményről beszélt, amelynek édesanyja volt a károsultja. A HírTV korábban az Erzsébet téren késes fenyegetést is rögzített. A fővárosi közbiztonsági vita során a közterület-felügyelet jogköreinek bővítése és a közbiztonsági vészhelyzet kihirdetésének javaslata is felmerült. Korábbi HírTV-beszámoló.

Szepesfalvy Anna közbiztonsági vészhelyzetet sürget

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint az elmúlt hónapokban jelentősen romlott a közterületek biztonsága, ezért határozottabb rendészeti fellépést sürget. Karácsony Gergely főpolgármester a közgyűlésen arról beszélt, hogy a belügyminiszterrel, a rendészeti államtitkárral és a budapesti rendőrfőkapitánnyal már egyeztetett a közterület-felügyeleti feladatok bővítéséről. A közgyűlés végül támogatta a jogkörök felülvizsgálatát kezdeményező előterjesztést. Forrás: Index.