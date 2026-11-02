Otthon Start: új támogatási rendszer, de 344 milliárddal kisebb keret

Az Otthon Start kivezetése miatt bírálta a kormány döntését egy ingatlanpiaci szakértő. A Wekerle Plusz október 28-án indult, az új programban a használt lakások 5 százalékos kamattal finanszírozhatók a korábbi 3 százalék helyett. A fiatalok otthonteremtése továbbra is támogatott, de változtak a feltételek. A lakásvásárlók november 15-ig még igényelhetik az Otthon Start hitelt, amennyiben október 31-ig megkötötték az adásvételi szerződést. A HírTV korábbi beszámolója.

Otthon Start: mit jelent a lakástámogatások csökkentése?

A 2027-es költségvetés 654,4 milliárdról 310,2 milliárd forintra mérsékelné a lakástámogatások előirányzatát, ami 52,6 százalékos csökkenés. A Tisza-kormány szerint a lakástámogatások átalakítása célzottabb segítséget jelenthet, miközben új felújítási és lakástakarék-programok is indulnak. Az egyik fontos kérdés, hogy a kisebb költségvetési keret és az új konstrukciók együttesen milyen hatással lesznek a lakáshoz jutásra. A költségvetési adatok részletei.