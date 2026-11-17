A Tisza-kormány a 2027-es költségvetés révén fejlődést ígér, az ellenzék azonban adóemeléseket és megszorításokat kifogásol. Közben az uniós források körül újabb kérdések merültek fel: az Index által kikért kincstári adatok szerint 2026 áprilisa és szeptembere között 162 milliárd forint érkezett az állam számláira. A mintegy 6000 milliárdos hozzáférhető keret nem azonos a már átutalt pénzzel. A kormány a brüsszeli megállapodást a források felszabadításának sikereként értékeli. Kapcsolódó HírTV-cikk.

Tisza-kormány: milliárdos ígéretek és újabb intézményi konfliktus

Magyar Péter eközben kommentben sürgette Windisch László távozását. Az Állami Számvevőszék elnöke azonban nem kormányzati alkalmazott, hanem az Országgyűlés által választott tisztségviselő. A költségvetésről, a tényleges uniós utalásokról és az ÁSZ körüli konfliktusról Deák Dániel, Abkarovits Joca, Nagy Attila Tibor és Székely Sándor vitázik műsorunkban. Mi ellenőrizhető a számokból, és mi csupán politikai értelmezés? Forrás: Index.