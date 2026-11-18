26 új teher - Hol a fejlődés?
Folytatódik a 2027-es költségvetés vitája, Magyar Péter kommentben sürgeti az ÁSZ elnökének távozását. A 2027-es költségvetés mellett a munkácsi orosz dróntámadásról is beszélünk.
A 2027-es költségvetés vitájában Bóka János szerint 26 adóintézkedés növelheti a terheket, miközben Magyar Péter fejlesztéseket és adócsökkentéseket ígér. Az Állami Számvevőszék elnöke, Windisch László a tervezetet összességében megalapozottnak nevezte, de kockázatokat is jelzett. A miniszterelnök ezután kommentben üzente neki: „Ideje menni.” A független intézmény vezetőjének sorsáról azonban nem kormányfői komment dönt. Kapcsolódó HírTV-cikk.
2027-es költségvetés: újabb vita, miközben drónok támadták Kárpátalját
A hazai viták mellett a munkácsi dróntámadás is műsorunk témája. A kárpátaljai légiriadó során egy orosz drón becsapódott Munkács közelében, kettőt lelőttek. A támadás nyomán két napra felfüggesztették a magyar–ukrán vasúti forgalmat. Mit mutatnak a tények a költségvetés terheiről, a közintézmények függetlenségéről és a határhoz közeli háborús veszélyről? Forrás: Reuters.